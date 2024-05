Rugani, doppio traguardo: la Champions e la Juve a vita

TORINO - Quarantatré giorni dopo l’ultima presenza da titolare, nella sconfitta in casa della Lazio, che coincide anche con l’ultimo ko in campionato della Juventus , domenica Daniele Rugani torna in campo dal primo minuto contro la Salernitana . Complice l’infortunio di capitan Danilo , alle prese con un problema muscolare che rischia di fargli saltare anche la finale di Coppa Italia, l’ex difensore dell’Empoli si riprende la Juventus con un duplice obiettivo: centrare una vittoria, che in casa bianconera manca da oltre un mese e che permetterebbe alla squadra di Max Allegri di avere la certezza matematica del pass per la prossima Champions League , e prolungare il suo contratto, che scade a giugno, con la Juventus. Le due situazioni sono legate: la trattativa per il rinnovo è ormai ai dettagli ma prima dell’annuncio il club bianconero vuole avere la garanzia della Champions.

Rugani e il rinnovo con la Juve

Rugani, che ha sempre espresso la volontà di restare in bianconero, è pronto così a firmare per altri due anni, fino al 2026, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Dal canto suo la Juventus è convinta di puntare ancora sul difensore, un gregario prezioso perché ogni volta che viene chiamato in causa si rivela un’alternativa di ottimo livello, non si lamenta per le panchine ed è un elemento importante anche all’interno dello spogliatoio vista la sua lunga militanza bianconera. Tanto più che tra la nuova Champions e il Mondiale per Club la prossima annata si annuncia per la Juventus ricca di partite (tra le 50 e le 60) con la necessità di organiozzare una rosa ampia e in ghrado di affrontare un calendario così fitto. Non solo: nell’ottica del ridimensionamento dei costi e della sostenibilità, il club ha proposto un ingaggio al ribasso rispetto ai circa 3,5 milioni che percepisce adesso così da assicurarsi un difensore esperto a cifre ridotte.