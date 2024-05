La certezza della Juve: chi è l’unico giocatore incedibile della rosa

Yildiz esulta con la linguaccia come Del Piero

Nella fantasia e nell’immaginazione di Yildiz è proprio Del Piero il giocatore di riferimento per le sue giocate, per quella capacità che soltanto i grandissimi campioni hanno di tradurre in campo idee e colpi che per la maggior parte dei colleghi sono semplicemente impossibili. Che Yildiz sia innamorato di Del Piero lo si è capito subito sin dalle prime esultanze che ha copiato paro paro, con le braccia larghe e soprattutto la linguaccia ben in evidenza come appunto faceva mister Juventus. Che il club creda e punti su Kenan non è un mistero. Anzi.