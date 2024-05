Tiago Djalò, un mistero da 3 milioni: Juve, cosa succede?

TORINO - Dentro il mistero Tiago Djalò . Il portoghese, 24 anni, ha trascorso quasi quattro mesi alla Continassa senza mai aver debuttato nella Juventus. Se non è un record, poco ci manca. Reduce da un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo un anno, il difensore centrale è arrivato a Torino come una scommessa: andava a scadenza, ma il club bianconero ha deciso comunque di investire oltre 3 milioni per anticipare la concorrenza (l’Inter) e portarlo subito in Italia.

Tiago, il Milan, il Lilla

Un passato nella Primavera del Milan, ex Sporting e Lilla, Tiago è finito in fondo alle gerarchie. Certo, non è facile riprendersi dalla rottura del crociato e quindi si spiega anche così il ritardo di condizione (si vogliono evitare ricadute, ovvio). Massimiliano Allegri, che lo ha sotto gli occhi quotidianamente negli allenamenti, fin qui non lo ha inserito nelle rotazioni. Non lo ha aiutato nemmeno l’involuzione della squadra, per un girone granitica e alle spalle dell’Inter, poi con una marcia da zone basse (14 punti in 14 partite) e una difesa spesso in difficoltà.