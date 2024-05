Yildiz, Danilo, Alex Sandro e De Sciglio: le condizioni della Juve

TORINO - Momento cruciale per la stagione della Juventus che prima cercherà di blindare il posto Champions in campionato e poi potrà proiettarsi alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta che potrebbe permettere ai bianconeri di tornare ad alzare un trofeo. In vista dell'impegno casalingo di Serie A contro la già retrocessa Salernitana, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa e per Allegri sono arrivate importanti informazioni. Migliorano le condizioni di Kenan Yildiz, reduce da una gastroenterite, mentre Alex Sandro ha lavorato ancora a parte, al pari di Danilo e Mattia De Sciglio. I bianconeri si alleneranno domani nuovamente in mattinata.