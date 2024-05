Allegri dopo la Juve: voci su Milan, Napoli e una scelta a sorpresa

Massimiliano Allegri ha ormai ridotto a pochissime possibilità l'ipotesi di sedersi ancora sulla panchina della Juve nella prossima stagione. Anche se lui nelle conferenze e Giuntoli nelle dichiarazioni non rispondono in modo diretto sull'argomento, entrambi sanno che l'avventura di Allegri alla Juve è finita . E mentre sull' erede in bianconero c'è ancora incertezza , nonostante il nome di Thiago Motta sia il più caldo, iniziano a scatenarsi le voci sul futuro di Allegri. E nelle ultime ore si sono diffuse due piste . Secondo alcune indiscrezioni Allegri sarebbe pronto a tornare al Milan , che dovrà sostituire Pioli e che sta tribolando nel liberare Sergio Conceiçao dal Porto.

Allegri, non solo Serie A: c'è anche l'Arabia

Secondo altre voci Allegri sarebbe un nome buono anche per il Napoli che a fine stagione lascerà partire Calzona e, si dice, sia vicino proprio a Pioli, in uscita dal Milan, con il nome di Allegri in ascesa. Come al solito in questo momento dell'anno, voci e indiscrezioni più o meno attendibili si inseguono in modo vorticoso e confuso. In verità, Allegri ha ricevuto offerte solo dell'Arabia, e per il momento resta concentrato sul finale di stagione juventino. Poi deciderà, ma non è da escludere l'ipotesi dell'anno sabbatico.