Allegri, frecciata a Vlahovic e spoiler Djalò. Sul futuro Juve: "La pazienza..."

Allegri, Djalò e la risposta a Sacchi

Sulla possibile presenza di Djalò e non solo: "In questo momento la partita più importante è la Salernitana. Djalò sta meglio, domani potrebbe anche giocare perchè ci sono Danilo e Alex Sandro fuori. Lo dovrò valutare e decidere. Con gli allenatori c'è stato uno scambio di idee, quando ci sono questi incontri ci si racconta un po' delle esperienze di ognuno davanti ai ragazzi più giovani. È stato un bell'incontro, è sempre bello confrontarsi". Infine, un commento sulle parole di Sacchi: "Non so qual è la differenza tra Juve e Milan, chiedetela ad Arrigo che è stato un uomo importante per il calcio. Queste cose vano chieste a lui, io non lo so. Sono parole che lasciano il tempo che trovano, io credo che Sacchi vada solo ringraziato perchè è stato un innovatore del calcio in un momento in cui bisognava cambiare qualcosa".