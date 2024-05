Locatelli, dedica social a Cutrone: "Per quello che hai passato"

Dopo 21 anni il Como torna a giocare in Serie A grazie soprattutto alle reti del suo bomber Cutrone, arrivato a quota 14 in campionato. L'ex punta del Milan, nativo di Como, ieri ha potuto festeggiare in campo la promozione nella massima divisione, dopo il pareggio interno contro il Cosenza. Sui social sono arrivati subito i complimenti di diversi giocatori, tra cui alcuni suoi ex compagni come Manuel Locatelli che ha repostato la storia Instagram del post celebrativo di Patrick Cutrone che bacia il trofeo conquistato in campo.