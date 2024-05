Juve-Salernitana, probabile formazione: tutti i dubbi di Allegri. E in attacco?

La Juventus ha nelle proprie mani il match point Champions League e potrà chiudere l'incontro in casa contro la Salernitana , ormai retrocessa da tempo. I bianconeri hanno vinto solo due delle ultime 14 partite in Serie A, segnando una striscia negativa che ha complicato i piani della squadra. Ma contro i granata l'obiettivo sarà solo uno: conquistare i tre punti. Allegri dovrà farlo senza un leader come Danilo e altre piccole assenze.

Juventus, certezza Szczesny. Chance Djalo? La difesa

"Non possiamo snobbare la Salernitana, le partite si vincono sul campo. Ci vorrà una prestazione di grande attenzione e rispetto" - ha spiegato Allegri in conferenza stampa. E allora nessuna sorpresa tra i pali, con Szczesny pronto a difendere la porta nel penultimo appuntamento stagionale all'Allianz Stadium. Qualche dubbio in più davanti il polacco. Non saranno del match Danilo, Alex Sandro e De Sciglio e potrebbe avere qualche chance Djalò ("Sta meglio, domani potrebbe anche giocare", ha detto l'allenatore bianconero), anche se Rugani parte in vantaggio. Certi del posto da titolare Gatti come braccetto di destra e Bremer al centro della difesa, che proverà subito a rifarsi dopo la mancata convocazione in Copa America da parte del ct del Brasile.