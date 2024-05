Giuntoli cambia la Juve: riassetto dirigenziale e il guru dei vivai in arrivo

Tra i candidati per la sua sostituzione c’è anche Giancarlo Romairone , ma questa scelta è ancora in alto mare così come si stanno valutando le posizioni degli allenatori di vertice delle squadre giovanili, Paolo Montero ha molte chance di restare alla guida dell’Under 19 (la vecchia Primavera), mentre per Massimo Brambilla si deciderà al termine dei playoff, ma le sensazioni sono positive anche perché il lavoro di questi mesi è stato buono al di là della conquista dei playoff.

Sempre che Brambilla, dopo gli anni nel settore giovanile di Novara, Atalanta (dove ha posto le basi tecniche della futura Next Gen nerazzurra) e appunto Juventus, non voglia mettersi alla prova con i professionisti. Quanto al resto della dirigenza, in dirittura d’arrivo c’è Giuseppe Pompilio, da anni braccio destro di Giuntoli che a lui si appoggia per la gestione quotidiana e per gli aspetti contrattuali. Ancora da definire, invece, l’arrivo di Stefano Stefanelli, ora ds al Pisa in Serie B.