Pontedera, la conferenza del ds che interessa la…Juve: “Mi ha spiazzato”

Max Canzi, la carriera prima della Juve Women

La scelta da parte del club bianconero di optare per Canzi fa tornare alle parole di un mese fa da parte del direttore, Stefano Braghin, che aveva fatto intendere come per sostituire Montemurro avrebbe attinto dal mondo calistico maschile. Ma qual è il percorso che ha portato Canzi in bianconero? Ad inizio carriera l'esperienza nel massimo campionato femminile, alla guida della Geas di Sesto San Giovanni. Poi il calcio maschile: fu a lungo vice di Mario Beretta tra Serie A e B, con squadre come Lecce, Torino, Baok Salonicco e Brescia. Un passato anche nella Primavera del Cagliari (con i rossoblù fu anche secondo di Walter Zenga in prima squadra), poi tecnico di Turris e Olbia in Serie C, negli ultimi due anni ha guidato il Pontedera sempre in terza serie, chiudendo entrambe le stagioni in zona playoff.