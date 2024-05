Juve in Champions! La nuova formula: sorteggio, possibili urne e avversarie

La Juventus giocherà nella prossima stagione la Champions League . Addesso è ufficiale. Dopo il pari all' Allianz Stadium contro la Salernitana e la successiva vittoria dell' Atalanta contro la Roma la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato ufficialmente il pass per la massima competizione europea per club che dal 2024-2025 andrà in scena con una formula completamente rinnovata. Nonostante un girone di ritorno molto complicato i bianconeri sono dunque riusciti a centrare l'obiettivo stagionale da sempre dichiarato sia dal tecnico che dai dirigenti: 67 punti in 36 giornate sono stati sufficienti per la qualificazione Champions anche in virtù dello scontro diretto tra le squadre di Gasperini e De Rossi andato in scena a Bergamo. La partecipazione alla prima edizione della nuova super Champions non solo garantirà alla Juve introiti maggiori ( un importo da capogiro quello complessivo della nuova competizione, pari a circa 2,5 miliardi di euro ) ma le consentirà di affrontare da subito avversari di grande livello.

Nella nuova Champions, infatti, non ci sarà più il formato classico con 4 squadre divise in 8 gironi ma un unico grande gruppo con tutte le 36 squadre qualificate. Le avversarie di ogni club verranno stabilite con un sorteggio che si può definire “ibrido”, determinato soprattutto da un computer, che assegnerà ai team che saranno sorteggiati con il vecchio metodo (quello delle palline) le rispettive 8 sfidanti. Un sorteggio alla vecchia maniera, infatti, avrebbe richiesto addirittura 900 palline e 4 ore di tempo! Decisamente troppo per l’Uefa che dunque ha preferito adottare una forma mista: secondo stime effettuate il tempo che occorrerà per definire tutti gli accoppiamenti sarà di 35 minuti, esattamente come accadeva fino all’edizione andata in scena lo scorso settembre.

Alla fase a eliminazione diretta si qualificheranno 24 squadre su 36 ma mentre le prime 8 del girone unico voleranno direttamente agli ottavi e saranno teste di serie (e giocheranno la sfida di ritorno in casa) quelle classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in un turno preliminare per accedere agli ottavi. Quelle dal 9° al 16° posto saranno teste di serie, non si affronteranno tra di loro e potranno disputare il ritorno in casa. Tutte quelle che chiuderanno la stagione regolare tra il 25° e il 36° posto saranno eliminate e non retrocederanno in Europa League. Altra novità importante: le tre competizioni UEFA per club avranno una settimana in esclusiva per disputare la propria giornata, quindi in quella settimana non si giocheranno partite delle altre due competizioni. Nella settimana esclusiva di Champions, le partite della massima competizione si disputeranno il martedì, il mercoledì e il giovedì.

