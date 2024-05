Allegri, il rischio che teme la Juve e quando sarà comunicata la decisione

Pazienza è la parola chiave . E non quella che serve per aspettare la fine di questa stagione e conoscere l’epilogo del tormentone sul suo futuro; qui si parla di un’altra pazienza, più saggia e duratura, di cui si dovrà dotare Massimiliano Allegri per vedersi inquadrato nella storia juventina. Negli ultimi tre anni si è attirato un odio ingiustificato per misura e toni, ma non ha neppure cercato di evitarlo, scegliendo una spigolosissima strategia di comunicazione esterna e interna.

Ha sbagliato e non poco

E, negli ultimi tre anni, non è proprio esente da responsabilità per i deludenti risultati agonistici della Juventus, che non significa non avere - finora - alzato trofei, ma non avere mai dato l’impressione di poterlo fare e di non avere espresso il minimo sindacale di ardore e voglia di vincere che chiedono i tifosi. Non parliamo di gioco più o meno noioso o speculativo, ma della foga e della combattività, che non dovrebbero mai mancare nella Juventus e che avrebbero reso meno amare e forse più coinvolgenti le tre annate del suo secondo mandato bianconero. Allegri ha sbagliato e non poco: buttando via la prima delle tre stagioni, nella quale aveva la più competitiva delle tre squadre e perdendone il controllo nella seconda parte di questa stagione, iniziata andando oltre i limiti e finita scendendo molto al di sotto di questi.

Allegri e il futuro alla Juve: "La pazienza..."