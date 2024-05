Diretta Juventus-Salernitana ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Quattro pareggi consecutivi e sorpasso del Bologna, che battendo il Napoli in trasferta si è momentaneamente accomodato al 3º posto con 67 punti. Gli uomini di Allegri non possono concedersi altri errori. Allo Stadium contro la Salernitana già retrocessa non c'è altra via che quella della vittoria. La Juventus scende in campo contro la formazione di Colantuono nell'incontro valido per la 36ª giornata di Serie A per centrare l'aritmetica qualificazione in Champions. All'andata finì 2-1 per i bianconeri (reti di Iling-Junior e Vlahovic)