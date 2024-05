Kostic via dalla Juve, Giuntoli ha già il sostituto: arriverebbe in saldo

I l futuro della Juventus profuma di tridente. Una soluzione fresca e attuale, se così la si può definire. Una soluzione che apre al contestuale impiego di Chiesa e Yildiz, tra i principali crucci di questo finale di stagione. E una soluzione che strizza l’occhio all’eventuale rientro alla Continassa di Soulé, dopo la brillante esperienza maturata a Frosinone.

Sugli interpreti, e sull’argentino in particolare, pende la spada di Damocle del mercato, naturalmente. Ma la strada pare tracciata, a prescindere dalla guida tecnica. Il fatto che il 4-3-3 sia uno dei vestiti tattici preferiti del grande favorito Thiago Motta , insieme alla variante per certi versi accostabile del 4-2-3-1, è semmai un indizio che rafforza la sensazione.

Le varie strategie mercato