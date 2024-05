Allegri e i due recuperi per Juve-Atalanta: "Dovrebbero essere a disposizione"

La Juventus è pronta per scendere in campo contro la Salernitana in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per raggiungere l'obiettivo dichiarato della qualificazione alla prossima Champions League. A pochi minuti dal calcio d'inizio il tecnico bianconero ha dichiarato: "Sono partite sempre complicate da vincere. La Salernitana è una squadra viva, ha fatto belle partite come con Atalanta, Lazio e Sassuolo. Potrebbe essere una giornata importante, ma prima bisogna giocarla e vincerla sul campo. Oggi non è una prova generale per mercoledì".