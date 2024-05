McKennie, non sei solo allo Stadium: la visita speciale per Juve-Salernitana

Juve-Salernitana, Chiara Frattesi in tribuna per McKennie

Se gli ultimi indizi social avevano praticamente ufficializzato la relazione, la presenza di Chiara Frattesi all'Allianz Stadium per Juve-Salernitana ha tolto anche gli ultimi dubbi. La ragazza è infatti stata inquadrata nelle tribune solitamente occupate dai familiari dei calciatori, probabilmente su invito proprio di Weston McKennie. Per il momento sui social della sorella del centrocampista dell'Inter non sono comunque ancora state postate foto per l'occasione.