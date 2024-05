Allegri, una Juve così è da imbarazzo: “Tra dieci giorni saprete tutto"

"Abbiamo rischiato di perderla, come a Roma - sottolinea ai microfoni di Sky Allegri -. Bisogna capire i momenti, abbiamo regalato un'occasione e ci è andata bene. Siamo partiti bene, in qualche situazioni potevamo fare meglio, poi ci siamo disuniti e abbiamo preso gol su una disattenzione. Abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva, siamo stati anche un po' sfortunati ma a questo non credo. A cercare spiegazioni ci intortiamo su discorsi che non servono, bisogna avere la forza di far passare questa serata. Non abbiamo raggiunto la Champions, dobbiamo pensare a mercoledì".

A chi parla di squadra in ritiro replica: "No, al momento stare in ritiro non cambia niente, è questione di sapere che giocheremo una finale contro una squadra forte come l'Atalanta. Serve usare la testa, l'equilibrio per giocare le partite. In questo periodo può servire solo a far crescere ragazzi con poca esperienza. Basta non subire gol su palla inattiva, fare errori come in quella ripartenza al 95' perché possono pesare. Bisogna avere la forza di metterci tutto alle spalle comunque vada Atalanta-Roma, abbiamo il destino nelle nostre mani. I giocatori sono concentrati, poi ci sono difficoltà oggettive".