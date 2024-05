Lady Rugani, addio al nubilato a tinte Juve: "Prossima fermata..."

Fervono i preparativi per il matrimonio di Michela Persico e Daniele Rugani. Nei giorni scorsi la giornalista ha condiviso sui suoi social alcuni scatti dei festeggiamenti per l'addio al nubilato in compagnia di amiche e amici, che si sono ritrovati nell'incantevole cornice di Saint-Tropez. E a vedere dalle foto postate su Instagram, la grande festa organizzata è stata un vero successo: "dalla piscina all'altare" e ancora "da sirenetti a damigelli" così ha commentato la Persico sui social. Nel giorno della festa della mamma, Michela ha avuto un pensiero anche per il piccolo Tommaso e sui social ha scritto "Dei tanti sogni che sognavo, la famiglia è da sempre stata la mia priorità ed è per questo che con gioia si festeggia in amicizia my Bride Shower... ma con il cuore sempre al mio piccolo teppista della famiglia. Tanti auguri a tutte noi mamme!". Tra le varie foto anche una con un outfit bianconero: insomma, lady Rugani non rinuncia ai colori Juve nemmeno all'addio al nubilato.