Prossimo allenatore Juve, Massimo Mauro ha il nome: “Più adeguato di Motta”

"Motta? Conte più adeguato"

Da tempo Thiago Motta viene accostato alla panchina della Juventus. Eppure per Massimo Mauro Conte sarebbe comunque preferibile: "Fossi in lui resterei ancora un anno al Bologna. Giuntoli? Al suo posto cambierei più calciatori possibili: non perché quelli che ci sono ora non siano bravi, ma perché è come essere in una stanza in cui si è incattivita l'aria, e serve cambiare. L'ambiente è saturo, credo che con questa situazione Conte sarebbe più adeguato".