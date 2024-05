Juve-Salernitana, fischia CalVARese: Szczesny, non è rigore

Rabiot, la crisi e il futuro Juve: "Sono orgoglioso ma ci sono cose da dire"

Tecnico e disciplinare

Sono almeno due gli episodi degni di nota nelle aree di rigore. Innanzitutto un intervento di Szczesny in uscita su Ikwuemesi: il portiere colpisce prima il pallone e solo in un secondo momento travolge l’attaccante avversario in conseguenza dello slancio; giusta pertanto la decisione di lasciar proseguire. Poco dopo, Adrien Rabiot colpisce il pallone con il braccio su un cross che sembra deviato con la testa a pochi centimetri di distanza da Pierozzi. L’impatto non avviene tra gomito e mano (fuori sagoma), bensì tra spalla e gomito (che sono in sagoma): l’intervento non è punibile. Rapido silent check tra il direttore di gara e il VAR Mazzoleni, ma nessun richiamo. Nel primo tempo, l’arbitro siciliano sceglie di mantenere un’elevata soglia disciplinare, risparmiando un paio di possibili ammonizioni a calciatori della Salernitana. I bianconeri accennano qualche protesta nel secondo tempo per un contrasto tra Manuel Locatelli ed Emanuel Vignato in area. I due calciatori arrivano quasi in contemporanea sul pallone, che è l’obiettivo di entrambi: tutto regolare.

Allegri, una Juve così è da imbarazzo: “Tra dieci giorni saprete tutto"