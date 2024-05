Marchegiani boccia tre big Juve: "Nessuno di loro è indispensabile"

È scattato il toto futuro in casa Juventus . Non solo per quanto riguarda la situazione della panchina, di cui nelle ultime ore si sta discutendo da più parti . Tema di dibattito è anche l'avvenire della rosa bianconera, tra acquisti necessari ma anche possibili cessione. E a proposito di chi c'è già alla Juve: chi è indispensabile tenere tra Bremer, Chiesa e Vlahovic?

Bremer, Vlahovic o Chiesa? Marchegiani sceglie

A rispondere al questio ci ha pensato Luca Marchegiani negli studi di Sky Calcio Show. L'ex portiere, oggi opinionista, ha detto la sua: "Chi è indispensabile tra loro tre? Direi nessuno. La Juve viene da una stagione in cui è complicato trovare qualcuno di imprescindibile. Vero che Vlahovic ha segnato, ma per come la vedo io non ha dimostrato di essere indispensabile". Se proprio andasse fatta una scelta, ecco chi per Marchegiani dovrebbe restare in bianconero: "Opterei per quello che ha più possibilità di upgrade, che ha più delta, e quindi Chiesa".