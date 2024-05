Allegri, i brasiliani e il dubbio Yildiz: come sta la Juve prima della Coppa

Finale di Coppa Italia a rischio per Kenan Yildiz. L'attaccante della Juventus non si è allenato oggi a causa di un forte trauma alla spalla destra: le sue condizioni verranno rivalutate domani. Il gruppo si è diviso tra lavoro di scarico, piscina e palestra per chi ha giocato ieri contro la Salernitana, mentre gli altri hanno svolto una normale seduta di allenamento alla Continassa. I brasiliani Alex Sandro e Danilo hanno fatto parte del lavoro con la squadra. Domani la Juventus si allenerà in mattinata a partire dalle ore 10 e il primo quarto d'ora della seduta sarà aperto ai media.