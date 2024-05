"Non dimenticherò mai le parole di Andrea Agnelli": Matri e la Juve nel destino

"Segnare un gol, per di più da subentrato, è stata davvero una gioia enorme per me - ha continuato Matri -. Diciamo che cercare di incidere a gara in corso è sempre stata una delle mie caratteristiche migliori. Mi piaceva molto entrare a gara in corso per provare a incidere, era uno stimolo in più per fare bene quando venivo chiamato in causa. Era anche un modo per mettere in difficoltà gli allenatori che decidevano di non schierarmi titolare (ride, ndr)". E il destino della finale: "Tra l'altro, in quel caso specifico, se Morata non fosse stato squalificato probabilmente non sarei entrato in quella finale perchè dall'inizio sarebbero partiti Alvaro e Tevez e, probabilmente, sarebbe toccato a Llorente subentrare a gara in corso. Il destino, invece, ha voluto che Alvaro fosse squalificato per quella gara".