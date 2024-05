Koopmeiners, offensiva Giuntoli: no Atalanta a 3 nomi Juve e spunta l'ex tecnico

Juve, il tesoretto doppio per il mercato

Sulle risorse finanziarie necessarie, c’è da dire che il tesoretto in arrivo dalla Champions, con la nuova formula, garantirà un introito base di circa 60 milioni, ai quali andranno sommati quelli che arriveranno nel 2025 dalla partecipazione al Mondiale per club (circa 20 garantiti dall’ingresso alla nuova competizione Fifa fino ai 45 per chi arriva fino in fondo alla manifestazione). Ci saranno molte più partite e servirà un investimento per allestire una rosa non solo extra-large, ma anche di alta qualità per disporre di alternative all’altezza dei titolari.