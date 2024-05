Allenamento Juve: novità Yildiz, Danilo e Alex Sandro. Le ultime per l'Atalanta

La Juventus di Massimiliano Allegri è scesa in campo per l'allenamento in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma domani, mercoledì 15 maggio dalle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra bianconerà partirà in giornata verso la Capitale l'allenatore avrà già in mente la formazione migliore da schierare: dalla seduta mattutina, svotasi sotto lo sguardo vigile di Cristiano Giuntoli, filtrano importanti indicazioni.