Giuntoli, la mossa per la Juve del futuro: un pilastro del Bayer Leverkusen

La stagione non è ancora ultimata, con la Juventus che domani disputerà la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Eppure Cristiano Giuntoli è già al lavoro per la prossima di stagione, pronto a realizzare una rivoluzione che riguardi anche i quadri dirigenziali. Uomini di fiducia ma soprattutto professionisti in grado di portare risultati. In arrivo c'è Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa e considerato tra i migliori in Italia per il ruolo.