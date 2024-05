Yildiz, la chiave di Allegri contro l’Atalanta: ecco il piano di Max

Yildiz ce la fa. Stringe i denti e con un po' di antidolorifici supera il male alla spalla, conseguenza della brutta botta presa contro la Salernitana. Il talento turco sarà, quindi, a disposizione di Allegri per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. È quasi certo che partirà in panchina, perché Allegri vuole partite con Chiesa e Vlahovic di punta, nell'iniziale 3-5-2 che schiererà contro i nerazzurri di Gasperini. Ma la mossa Yildiz è una di quelle che si tiene per il secondo tempo, a seconda delle circostanze. Yildiz ha caratteristiche uniche nella rosa della Juventus e può essere fondamentale sia se la Juventus sia per le sue capacità di orchestrare il contropiede, cucendo il gioco fra il centrocampo e l'attacco (come spesso gli è capitato di fare), sia per l'abilità nel saltare l'uomo.