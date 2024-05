Atalanta-Juve: perché Cambiaso va in mezzo e Allegri non deve difendere basso

A differenza della Juventus, reduce dal pari interno con la retrocessa Salernitana, l’Atalanta arriva alla finale di Coppa Italia col vento in poppa dopo aver regolato la Roma nello scontro diretto per la qualificazione Champions e dopo essersi qualificata per la finale di Europa League. Tutto questo, rimanendo fedele al calcio di Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi infatti continua a macinare gioco e risultati di anno in anno, pur con protagonisti che variano. In questo momento, due delle armi a disposizione della Dea sono rappresentate da Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca. Entrambi sono in qualche modo resuscitati a Bergamo. Per quanto riguarda il belga, si tratta di un giocatore che era naufragato l’anno passato al Milan, tanto è vero che molti ad un certo punto lo avevano indicato come un calciatore inadatto al calcio italiano. Nel sistema di Gasperini, invece, CdK si è trovato maggiormente a proprio agio rispetto a quanto gli era capitano sotto la guida di Stefano Pioli. Agendo da secondo trequartista, con libertà di associarsi ai compagni in zona di rifinitura e di andare alla conclusione in prima persona, l’ex Bruges ha prodotto una stagione, solo in campionato, lo ha visto fino ad oggi mettere insieme 9 reti e 6 assist.