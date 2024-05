Allegri, quel gesto a Giuntoli a finale vinta: la Juve e un addio al veleno

La gioia del trionfo dopo tre anni d’inferno e la consapevolezza di essere stata più forte dell’ Atalanta e dell’arbitro Maresca , ma la Juventus - nella splendida serata di Roma - ha restituito ai tifosi tutta la tensione accumulata in questi ultimi mesi. E lo si vede chiaramente in un video subito diventato virale, che ha colpito per i suoi interpreti. Siamo nel pieno della festa per la quindicesima Coppa Italia della storia bianconera , l’intera squadra è sul prato dell’Olimpico e le telecamere pizzicano Allegri nel momento in cui con una gestualità piuttosto netta allontana Giuntoli , esclamando “Fuori, fuori”. Come a voler ribadire che quella di ieri è stata la vittoria del gruppo bianconero e dello stesso Max, proprio a ridosso del momento più difficile del ciclo bianconero dell’allenatore. I rapporti sono sempre più tesi, l’ombra di Thiago Motta si fa sempre più insistente. Il dirigente bianconero, che stava applaudendo la squadra, si è girato verso Allegri continuando però a fare quello che stava facendo, senza reagire né proferire parola.

Allegri, l'altra immagine che ha colpito

Nel post partita, Allegri ha minimizzato l’accaduto: "Non è successo assolutamente nulla, stavo solo festeggiando con la squadra. Io provo rispetto per la società, per gli uomini”. Ma c’è stata anche un’altra immagine che ha lasciato il segno. Le telecamere hanno immortalato Max mentre guardava la squadra raccogliere l’abbraccio della curva Sud, godendosi lo spettacolo seduto sui cartelloni pubblicitari dove ha ricevuto anche i complimenti del presidente, Gianluca Ferrero. Quasi a voler fermare il tempo per godersi ogni istante di quello che probabilmente sarà il suo ultimo titolo vinto in bianconero. "Io sono realista nelle cose - ha concluso -. Sono contento di far parte di questa gloriosa società, sono stato qui otto anni e devo solo ringraziare. Alla Juventus si festeggia stasera, ma da domani la Juve deve lavorare per vincere di più". Con o senza Allegri.