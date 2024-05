Danilo svela il colloquio con Buffon: “Cosa mi ha detto prima della finale”

"I momenti di difficoltà sono di insegnamento. Abbiamo imparato velocemente per questa partita. Abbiamo avuto tanti alti e bassi, tanti momenti difficili, due giorni fa è arrivato un pareggio allo Stadium che non ci voleva, che aveva deluso i nostri tifosi. Ma oggi abbiamo avuto la soddisfazione e la bravura di vincere la Coppa, che portiamo al museo della Juventus, è un piccolo pezzo della storia della Juventus, che non è mai scontato". Lo ha detto a Mediaset il difensore della Juventus, Danilo, dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro l'Atalanta. Il brasiliano ha poi aggiunto: "Stamattina ho sentito Gigi Buffon che è il mio idolo nel calcio, un grandissimo professore, lui mi ha parlato di una sana follia, in queste partite non c'è un prima né un dopo. I ragazzi sono stati più liberi di testa, hanno avuto coraggio, si sono butatti in avanti. Abbiamo difeso come una squadra e questo ci ha dato la soddisfazione di alzare questa coppa".