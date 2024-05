Goduria Juve! Ora la domanda intorno alla quale ruota il futuro del club

Ancora problemi col Var

È ricomparso anche un certo metro arbitrale che lascia perplessi. Gli episodi sono episodi, si sa, ma quando nel corso di una stagione le decisioni dubbie o chiaramente sbagliate si accumulano in modo statisticamente sproporzionato solo da una parte, forse vale la pena farsi delle domande, senza teorizzare complotti, ma almeno non facendo finta che i numeri della Juventus non parlino chiaramente di una squadra particolarmente sfortunata con gli arbitri, con il Var e il fuorigioco semiautomatico che ieri, per l’ennesima volta, ha annullato un gol alla Juventus per meno di dieci centimetri, ovvero una misura che non consente di essere certi della decisione. Vi ricordate l’audio del Var di Juventus-Verona? «Se prendo il fotogramma prima è buono...». Stiamo parlando quindi di una decisione completamente arbitraria di un essere umano (non un computer) che deve decidere quando il pallone si stacca dal piede sulla base di immagini che possono trarre in inganno.