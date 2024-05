Inter, altro che silenzio: il post al fischio finale di Atalanta-Juve

La Juventus ha alzato al cielo la 15esima Coppa Italia della sua storia all'Olimpico contro l'Atalanta e subito sui social sono arrivati i complimenti per il successo ottenuto. Al fischio finale di Maresca, in meno di un'ora, l'Inter ha pubblicato sulla piattaforma X un post celebrativo per la conquista bianconera del trofeo nazionale: "Complimenti alla Juventus per la conquista della Coppa Italia". Anche la società bianconera, un mese fa, si era complimentata, sempre su X, per la vittoria nerazzurra del ventesimo scudetto, scatenando la reazione dei propri tifosi che non avevano gradito: "Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto".