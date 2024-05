Coppa Italia, fa festa anche Bonucci: il messaggio per la Juve

Grande festa in casa Juve per la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini, decisa dalla rete iniziale di Vlahovic. Ma il trionfo in coppa non è stato festeggiato solo dai giocatori in campo: in queste ore sono arrivati diversi omaggi sui social, a partire da quelli dell'Inter fino ad arrivare a chi non ti aspetti, ovvero Leonardo Bonucci. Eh si, perché l'ex difensore e capitano bianconero si era lasciato male con la società e soprattutto con Max Allegri: una volta ceduto all'Union Berlino, Bonucci aveva deciso di portare avanti un'azione legale contro il suo vecchio club, per poi ritirare il tutto e chiudere con un nulla di fatto.