Juve, Roma nel destino: l’abbraccio Del Piero-Elkann fa sognare i tifosi

Volti sorridenti, l'abbraccio e uno scambio di complimenti. Le telecamere durante la premiazione della Juventus nella finale di Coppa Italia hanno pizzicato John Elkann e Alessandro Del Piero sul prato dell'Olimpico. Un incontro che ha fatto sognare i tifosi, i quali non hanno perso tempo e hanno iniziato a commentare i vari video e post usciti sui social. Roma nel destino perché su quel campo l'ex capitano bianconero ha vinto proprio una finale di Champions League contro l' Ajax nel 1996 e a distanza di 28 anni ha avuto modo di complimentarsi con il club per la vittoria di un trofeo importante. E c'è chi, tra i vari sostenitori bianconeri, ha accennato al futuro di Del Piero.

Elkann-Del Piero incontro all'Olimpico

L'incontro ha acceso la fantasia dei tanti sostenitori della Juve perché da anni c'è chi vuole il ritorno di Del Piero in bianconero, ma nelle vesti da dirigente. L'ex capitano è rimasto nel cuore di tutti ma questa non è una novità avendo giocato per tutta la carriera (salvo gli inizi a Padova e la fine all'estero) per la Vecchia Signora. Per questo nelle idee e nei sogni dei tifosi c'è la possibilità e la voglia di rivederlo all'interno della società.