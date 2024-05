Danilo, il custode della Coppa Italia: il capitano della Juve la consegna a Torino

Juve, Danilo porta la Coppa a Torino

Dopo un post partita ricco di polemiche e di gesti da condannare, in casa Juventus è partita la festa. I giocatori si sono subito scatenati sui social, da Kean Pinsoglio e anche al più sobrio Nicolussi Caviglia. Danilo, dopo aver conquistato il trofeo, ha svelato anche un retroscena con protagonista Buffon: "Prima del match ho sentito Gigi che è il mio idolo nel calcio, un grandissimo professore, lui mi ha parlato di una sana follia, in queste partite non c'è un prima né un dopo. I ragazzi sono stati più liberi di testa, hanno avuto coraggio, si sono buttati in avanti. Abbiamo difeso come una squadra e questo ci ha dato la soddisfazione di alzare questa coppa". E dopo averla alzata in campo, il brasiliano non l'ha più lasciata. L'ha portata sotto la Curva dei tifosi bianconeri all'Olimpico e ora anche in città.