Sinner e il gesto social dopo la vittoria della Juve: c'entra Vlahovic

TORINO - "Vincere aiuta a vincere", John Elkann ha parlato così dopo il trionfo della sua Juventus nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dusan Vlahovic, uomo partita nella notte dell'Olimpico, al triplice fischio ha detto: "Ora mi preparo per vincere altri trofei". Insomma nel dna della Juve vincere si sa non è importante, è l'unica cosa che conta. Un motto importante per la Vecchia Signora e per ogni sportivo che vuole puntare ai vertici, come Jannik Sinner che, nonostante il forfait agli Internazionali, potrebbe diventare il nuovo numero 1 del mondo nel prossimo Roland Garros. E che cosa unisce il successo della Juve al fenomeno altoatesino? Alcuni like sui social.