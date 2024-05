Materazzi contro Gatti dopo la foto con la sciarpa anti-Inter: cosa è successo

C'è chi non ha proprio digerito la vittoria della Coppa Italia della Juventus. Non parliamo dei tifosi dell'Atalanta, ma di un ex giocatore, che ha vestito i colori nerazzurri ma quelli dell'Inter. Di chi si tratta? Di Marco Materazzi. Il difensore italiano negli anni si è spesso scagliato contro i bianconeri, tra sfottò e battutine sul passato. Ora invece sembra non aver preso proprio in modo leggero, i festeggiamenti di Gatti dopo il triplice fischio.