Gatti, gioia "distruttiva": Giuntoli ci rimette la giacca e John Elkann ride

La vittoria di un titolo può raggiungere picchi di gioia soprattutto quando scopri l'emozione per la prima volta. Ed è quello che è successo a Gatti, almeno nella massima categoria, con la conquista della Coppa Italia in finale contro l'Atalanta. Il difensore è stato tra i protagonisti del match sia in campo sia dopo il triplice fischio. Dallo sfottò all'Inter a un abbraccio genuino con Giuntoli.