Le ultime sull'esonero di Allegri: cosa hanno deciso i dirigenti della Juve

Allegri non sarà esonerato oggi. Un annuncio a Borsa chiusa, la cui notizia era trapelata in tarda mattinata, non è atteso, anche se alla Continassa si sono susseguite riunioni fra i dirigenti per decidere il da farsi e sono stai coinvolti anche i legali della Juventus. Sembra del tutto scontato l'esonero a fine stagione, resta in dubbio la sua presenza a Bologna nella partita di lunedì, quando la Juventus affronterà la squadra di Thiago Motta, uno dei maggiori indiziati a prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconera.