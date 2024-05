Juve Next Gen, a Caserta senza i 'big': ecco chi poteva giocare i playoff

Per la Juventus Next Gen è di nuovo tempo di dentro o fuori nei playoff di Serie C . Dopo aver eliminato Arezzo in casa nel primo turno e il Pescara in quello successivo, vincendo all'Adriatico, è la volta del ritorno del terzo turno, quello nazionale, contro la Casertana, vittoriosa 1-0 al Moccagatta martedì sera. Per i baby bianconeri un'unica possibilità: vincere e di due gol di scarto perché supplementari e rigori non sono previsti e in caso di parità di gol passerà la squadra meglio classificata, in questo caso i campani teste di serie. All'Alberto Pinto di Caserta i bianconeri si presenteranno senza Pedro Felipe e Nonge, entrambi squalificati, e con un'impresa da centrare. Ma, nonostante alcuni dei giovani talenti in Prima Squadra potrebbero scendere per giocare i playoff, probabile si vada in Campania senza alcun 'prestito'. Ma sono nomi clamorosi quelli che potrebbero scendere in campo...

Big Juve ai playoff Next Gen? Il regolamento

In questo senso vi è un regolamento apposito in merito alle seconde squadre nei playoff stilato dalla Lega di Serie C. La Juventus Next Gen (così come l'Atalanta U23, anch'essa impegnata nel primo turno della Fase Nazionale) potrà impiegare calciatori della Prima Squadra, ma a determinate condizioni. Questi dunque i criteri: "I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra".

E ancora: "Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out solamente quei calciatori che non abbiano raggiunto nel corso della stagione le 25 presenze con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra". A queste condizioni se ne aggiungerebbe un'altra, ovvero che i giocatori in questioni siano nati dopo il 1° gennaio del 2001: il regolamento chiarisce che in rosa possono essere presenti soltanto 4 calciatori nati prima di quella data. Elementi già presenti in rosa con Guerra, Iocolano, Damiani e Poli (seppur quest'ultimo sia infortunato).