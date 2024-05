Allegri-Juve, si profila un clamoroso sviluppo: che brutta fine

Chi nelle ultime due di campionato?

Non a caso la Procura della Figc ha aperto un procedimento per accertare i fatti e quindi verificare il da farsi dopo le previste audizioni dei protagonisti e dei soggetti presenti. Dunque andare avanti con Allegri per la società torinese non pare affatto scontato. Qualora si decidesse di sospendere il rapporto, dovrebbe toccare a Paolo Montero, allenatore della Primavera, guidare la Juventus nelle ultime due partite di campionato. Una cosa appare comunque certa. Che anche qualora si decidesse di non interrompere il rapporto per gli ultimi 180 minuti di campionato, la stagione successiva Allegri non sarà più al suo posto nonostante abbia un contratto valido appunto sino al giugno del 2025 per circa 7 milioni di euro netti, circa il doppio per le casse del club. Impossibile pensare di proseguire su queste basi anche perché, tra l’altro, il calcio, come tutti gli sport di squadra, parte da un presupposto di base: ovvero che l’unione fa la forza. E alla Juve non è così anche se dovrà tornare a essere così. Con un altro interlocutore. E le strade portano dove tutti sanno...