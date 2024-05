Pazzo Rabiot, Pinsoglio a luci rosse: i segreti della magica festa Juve

Tra video e selfie, la festa continua. Il rapporto con i fan diventa diretto e il tasso alcolico aiuta a lasciarsi andare, eh. Ci scappa anche qualche visione osé, come il lato B di quel ragazzaccio che è Carlo Pinsoglio , immortalato, senza volerlo, dai compagni-registi. Spunta laggiù in fondo e resta ricordo indelebile. Ahhhh, le chiappe chiare di Pinsooooo. Fanno da contraltare i petti all’aria di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa , i gemelli diversi diversamente soddisfatti. Il bomber decisivo e la spalla che vuol tornare protagonista assoluto dopo mille guai. Da Firenze a Torino, per vincere insieme, per cominciare un’altra fetta di carriera da predestinati. “Fede” urla, Dusan anche: il progetto sono loro, comunque vada.

Gatti fa per 44

Certo, ci sono anche le figure che escono nell’ombra con coraggio e forza: da Bremer a Rugani, da De Sciglio a Locatelli versione “tifoso juventino dalla testa ai piedi”. Saltano, eccome se saltano. E cantano, fino all’ultima dose di energia. Lì è il loro terreno preferito, ma anche in campo hanno dato sfogo alla loro estrosità. Chi con la dolce metà, chi con chi passa di fianco. Federico Gatti, ad esempio, è talmente gasato da strattonare in maniera pesante il dt Cristiano Giuntoli: ne fa le spese la giacca del dirigente, ovvio. Microfono in mano, aizza la curva: capopopolo. Di fronte a John Elkann, l’azionista di riferimento, si cerca di mantenere un po’ di autocontrollo, anche se il protocollo va a farsi benedire. Per la Coppa (rigorosamente con la “c” maiuscola) questo e altro. E John, seguito da figli e nipoti, si imbatte pure in Alessandro Del Piero. Sì, lui, quello di “c’è solo un capitano, un capitano, c’è solo un capitano...”. Abbracci, sorrisi e ognuno ci legga quello che vuole: una clip per il presente, un messaggio per il futuro. Perché, ricordano i tifosi bianconeri, la Juve è storia di un grande amore...