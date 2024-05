Juventus-Allegri al capolinea: la giornata dell’addio in diretta

TORINO - Dopo la conquista della 15ª Coppa Italia e il consueto giorno di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista del big match di lunedì sera al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta con tutti i riflettori puntati sulla situazione di Massimiliano Allegri , arrivato alle 9:30 di questa mattina insieme al suo staff per condurre in tutta probabilità l'ultima sessione di lavoro della sua esperienza in bianconero.

Le ultime 24 ore di Allegri

Dopo il successo di Roma, in casa bianconera si è vissuta una giornata turbolenta con la posizione dell'allenatore che potrebbe saltare definitivamente nella giornata di oggi. Allegri è stato squalificato per le ultime due giornate di Coppa Italia dopo lo sfogo nei minuti di recupero della finale contro l'Atalanta e il club bianconero sta valutando con i suoi legali su come muoversi (esonero o licenziamento?) dopo i comportamenti fuori luogo tenuti prima della premiazione e prima della conferenza stampa con tanto di inchiesta aperta dalla procura della FIGC. Se la situazione dovesse già precipitare nella giornata di oggi, Max verrebbe sostituito da Paolo Montero per le ultime due sfide contro Bologna e Monza. In attesa di definire l'accordo con Thiago Motta, colui che raccoglierà l'eredità del tecnico uscente.