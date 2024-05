Allegri licenziato o esonerato? Cosa dice il codice etico della Juventus

La notte di rabbia e follia che ha fatto seguito alla vittoria della Coppa Italia ha portato a galla tutto il nervosismo che il tecnico bianconero ha accumulato in questi mesi. Ma se le reazioni scomposte nel finale verso la squadra arbitrale potevano essere circoscritte nell'ambito 'di campo', come lui stesso l'aveva descritto in conferenza, non così i gesti eloquenti nei confronti di Cristiano Giuntoli, a delegittimare la dirigenza del club, e meno che mai le azioni e le parole di Max nel dopogara, sulle quali stendere un velo pietoso che però non può cancellare l'accaduto. E per tutto questo la Juventus sta valutando il da farsi: l'addio è certo, resta da capire se si tratterà di esonero o licenziamento: per questo i legali bianconeri sono al lavoro da giovedì e una decisione è attesa nelle prossime ore. Risulta difficile immaginare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve per le partite contro Bologna e Monza.