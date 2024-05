Chiesa-Juve, cosa sarà decisivo per il futuro. Giuntoli: l’urgenza è un’altra

Il futuro di Rabiot

Se Federico Chiesa ha un contratto in scadenza tra una stagione, Adrien Rabiot ha il suo che si esaurirà alla fine del prossimo mese. Ed è dunque lui l’urgenza numero uno con cui si dovrà confrontare il direttore tecnico Cristiano Giuntoli per venire a capo del rebus francese. Su di lui ci sono le sirene della Premier ma se è vero che Rabiot è innamorato della Juventus e ha voglia di tornare in Champions League è altrettanto vero che il Manchester United che lo sta monitorando da tempo non parteciperà alla competizione internazionale più importante e probabilmente starà fuori dall’Europa. Dunque non sarà facile per Cavallo Pazzo decidere di lasciare Torino dopo cinque stagioni per 210 partite e 22 gol che lo hanno portato a essere il vicecapitano. Con mamma Veronique che cura gli interessi del figlio calciatore è previsto a breve un vertice con la Juventus per verificare se esistono i presupposti per trovare una intesa economica che non appare facilissima, visto che la mezzala guadagna circa sette milioni di euro. A proposito di rinnovi di giocatori in scadenza si attende solo la firma e l’annuncio per Rugani che rimarrà sino al 2026 con opzione 2027: ha accettato un ridimensionamento dell’ingaggio per poter restare.