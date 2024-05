Incredibile Gatti: la sua storia in un post e l'affetto dei tifosi Juve

"Non mollate per nulla al mondo i vostri sogni, ciò in cui credete". Basterebbe questa prima riga per sppiegare quanto c'è dietro il percorso di Federico Gatti. Il difensore della Juventus ha vinto il primo trofeo, la Coppa Italia, con la maglia bianconera e ha distanza di due giorni non ha nascosto tutta la sua emozione. Emozione, oltre al fatto di diventare papà, perché è stato un cammino tortuoso, lungo e pieno di ostacoli per arrivare fino alla Serie A.