Rabiot polemico su Allegri e l'addio Juve: la frase scatena i commenti

Dopo il post di Fagioli arriva anche quello di Rabiot che saluta Max Allegri omaggiandolo sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il centrocampista francese ha pubblicato una foto del tecnico livornese portato in trionfo dai giocatori della Juventus, accompagnato dalla frase: "Sarai ricordato come uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo" con emoticon finale del cuore a chiudere il post.