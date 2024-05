Juve, con Allegri non doveva finire a pesci in faccia

Preso atto che la condotta tenuta all'Olimpico sia stata "non compatibile con i valori della Juve", non si può scrivere nel comunicato ufficiale: "Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri". No che non si può. Come minimo, ci voleva uno straccio di menzione, una riga di gratitudine per i 12 trofei allineati nella bacheca del J Museum con firma livornese. Invece, sembra che 5 scudetti di fila (record nella storia della Serie A); 5 Coppe Italia (di cui 4 consecutive) che hanno portato al primato di 15 trofei tricolori nonché 2 Supercoppe italiane, siano planati alla Continassa per una fortunata congiuntura astrale o grazie a un prodigio divino. Come se Allegri non abbia sopportato anni durissimi, soprattutto a partire dal fatidico 28 novembre 2022, quando John Elkann azzerò il Cda, dimissionando il cugino Andrea Agnelli. Come se Allegri non sia e non resterà per sempre sul podio degli allenatori più vittoriosi nei 127 anni bianconeri, secondo solo a Trapattoni e a Lippi che di titoli ne hanno inanellati quattordici a testa.

Il venerdì 17 maggio non porta fortuna a Max: nello stesso giorno e mese, cinque anni fa venne esonerato, anche se aveva vinto l'ottavo scudetto di fila e un'altra Supercoppa, tanto da entrare settantadue ore più tardi nella Hall of Fame del calcio italiano. L'Olimpico è stato certamente teatro di una rovinosa caduta di stile dell'oggi già ex allenatore juventino. Eppure, quel comunicato che non conosce riconoscenza richiama alla memoria una frase di Denzel Washington: "Sono stanco di fare l'impossibile per degli ingrati". Il film s'intitola: "End of Justice, Nessuno è innocente". Sottotitolo in bianco e nero: vincere non è l'unica cosa che conta.