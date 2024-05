Bremer-United, poi tutto su Calafiori: il piano Juve, tre nomi per il Bologna

Il Manchester United stregato da Bremer

Mercoledì sera era meglio girare alla larga dall’area di rigore bianconera, dove giganteggiava appunto il centrale brasiliano. Prestazione monstre quella del numero 3 contro l’Atalanta: il tutto sotto gli occhi interessati di un emissario dei Red Devils, volato in Italia appositamente per seguirlo dal vivo ancora una volta. Il Manchester United - non è un mistero - è alla ricerca di un difensore di grande livello per rimpiazzare Raphael Varane, che dirà addio al club inglese a fine stagione. E così dalle parti di Old Trafford hanno iniziato a tenere d’occhio l’ex leader difensivo del Toro, già monitorato dal vivo in almeno tre occasioni durante questa stagione. Tradotto: a Manchester sono pronti a fare sul serio per Bremer, che la Juventus considera intoccabile salvo offerte clamorose. Servono almeno 70 milioni per far cadere in tentazione la Vecchia Signora, che a quel punto ingaggerebbe un paio di elementi per rinforzare la retroguardia.