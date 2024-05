Giuntoli e il futuro Juve in 10 giorni: Saputo, ultimo tentativo per Motta

TORINO - Triste nemmeno tanto, perché in fin dei conti se lo aspettava lui per primo; solitario nemmeno, perché al fianco ha sempre il suo staff, i giocatori (magari non proprio tutti tutti, però...) e comunque tanti tifosi; final sì, perché l’avventura di Massimiliano Allegri è ufficialmente arrivata al capolinea ieri. Non ci sono altri punti di contatto con il romanzo di Osvaldo Soriano, anche perché la Juventus vuole presto incominciare a scriverne un’altra, di storia. Due partite da consegnare agli archivi, con Paolo Montero promosso dalla Primavera in panchina, e poi si aprirà una nuova era bianconera. Non sarà facile, per l’erede di Allegri, replicarne i successi, ma l’idea della società è quella di costruire un altro ciclo vincente, anche se servirà del tempo. Il calendario offre un’opportunità quantomeno curiosa: lunedì la Juventus andrà a Bologna.